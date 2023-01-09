Ноутбуки Lenovo Legion Pro 7 и Pro 5 получили процессоры Ryzen 7000

На выставке CES 2023 компания Lenovo представила игровые ноутбуки линейки Legion с новейшими процессорами AMD – модели Pro 7 и Pro 5. Кроме того, дисплеи новинок получили высокую частоту обновления.

Lenovo Legion Pro 7 оснащен IPS-дисплеем диагональю 16 дюймов с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления до 240 Hz. Максимальная яркость составляет 500 нит, время отклика — 3 мс. Дисплей сертифицирован по стандартам VESA Display HDR400, X-Rite Pantone, поддерживает NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync.

Ноутбук получил процессор AMD Ryzen 9 7950HX и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090. Максимальный объем оперативной памяти DDR5-6000 составляет 32 Gb, емкость NVMe-накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 — 2 Tb.

В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, два порта Type-C (USB 3.2 Gen 2, Display Port), три USB Type-A, HDMI 2.1 и Ethernet. Емкость батареи составляет 99,9 Втч. Есть веб-камера (1080p) с защитной шторкой.

Lenovo Legion Pro 5 предлагает выбрать один из трех процессоров: Ryzen 9 7845HX, Ryzen 7 7745HX и Ryzen 5 7645HX. Ноутбук отличается от старшей модели частотой обновления дисплея (до 165 Hz), стандартом памяти (DDR5-5600) и емкостью АКБ (80 Втч).

Цена Lenovo Legion Pro 5 составляет от $1460, цена модели Legion Pro 7 пока не объявлена.

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