ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition – игровой ноутбук с CPU/GPU AMD и портом USB4

Компания ASUS на CES 2023 представила игровой ноутбук TUF Gaming A16 Advantage Edition. Это первый ноутбук в серии полностью построенный на платформе компании AMD и с портом USB4. Модель отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H.

Базовая модель оборудована 16-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920 х 1200 пикселей, кадровой частотой 165 Hz, откликом 7 мс и охватом 100% цветового пространства sRGB. Также будет предложен вариант с матрицей разрешением 2560 х 1600 пикселей, кадровой частотой 240 Hz, откликом в 3 мс, охватом 100% цветового пространства DCI-P3 и поддержкой AMD FreeSync Premium.

Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition предлагает новейшие процессоры AMD – вплоть до 8-ядерного и 16-поточного Ryzen 9 7940HS. Графическая подсистема представлена видеокартой Radeon RX 7700S с 8 Gb памяти GDDR6 и TGP 120 Вт. Устройство поддерживает двухканальную память стандарта DDR5-4800 до 32 Gb, а также предлагает возможность установки двух твердотельных NVMe-накопителей PCIe 4.0 общим объемом до 2 Tb. Есть поддержка технологий SmartShift (динамический контроль частот GPU и CPU), Smart Access Memory (полный доступ процессора к памяти видеокарты) и Smart Access Graphics (аппаратный MUX для вывода картинки на дисплей независимо от используемого GPU).

В оснащение ноутбука также входят поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, аккумулятор емкостью 90 Втч с поддержкой быстрой зарядки, разъем USB4, два USB 3.2 Gen1 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI 2.1, комбинированный 3,5-мм аудиовыход, RJ-45 (Gigabit Ethernet), аудиосистема с 4 динамиками и поддержкой Dolby Atmos и веб камера Full HD с инфракрасной подсветкой. Вес составляет 2,2 кг.

Информации о дате выхода и ценах пока нет.

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