Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса — побил мировой рекорд по потере личного состояния

Глава компаний Tesla и Twitter Илон Маск (Elon Musk) попал в Книгу рекордов Гиннесса, побив мировой рекорд по «крупнейшей потере личного состояния в истории».

По оценкам Bloomberg, в ноябре 2021 года Маск был самым богатым человеком в мире, и его состояние достигало $340 млрд. Но акции Tesla, на долю которых приходится большая часть его состояния, в прошлом году подешевели на 65%. Их резкое падение ускорилось после того, как Маск купил Twitter в октябре. С тех пор, по оценкам Forbes, бизнесмен потерял примерно $182 млрд, хотя другие источники утверждают, что на самом деле эта сумма может быть ближе к $200 млрд.

До Маска предыдущий рекорд по потере личного состояния в размере $58,6 млрд. был установлен основателем и генеральным директором Softbank Масаёси Соном в 2000 году.

По состоянию на январь 2023 года, личный капитал Маска составляет около $138 млрд. А по данным Bloomberg Billionaires Index на 11 января 2023 года, его состояние сократилось до $129 млрд. В результате Маск больше не является самым богатым человеком в мире. Он уступил титул Бернару Арно, главе французской компании, владеющей Louis Vuitton. Его собственный капитал, по данным Bloomberg, сегодня оценивается в $178 млрд.

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