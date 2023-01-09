В 2023 году решения QNAP NAS станут умнее и быстрее благодаря SSD-накопителям E1.S с возможностью «горячей» замены и 8-ядерным процессорам с NPU

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, продолжает совершать революции на рынке систем хранения данных. В 2023 году QNAP представит передовые NAS-решения, внедряя в них новый интерфейс и новые. Первыми устройствами на базе этих технологий станут TBS-574X — первая NAS-система QNAP с флэш-памятью, которая поддерживает твердотельные накопители E1.S NVMe с возможностью «горячей» замены для выполнения требовательных к производительности приложений и профессионального видеопроизводства, а также TS-AI642 с технологиями искусственного интеллекта на базе NPU (Neural Processing Unit) для повышения эффективности работы приложений для распознавания изображений и видеонаблюдения.

«После успеха CES 2023, где QNAP выступила с новыми технологиями и инновациями, мы рады представить технические достижения и раскрыть наши мысли о развитии решений QNAP для хранения данных на год вперед широкой публике, — сказал Мейджи Чанг (Meiji Chang), генеральный директор QNAP. — Поскольку твердотельные накопители сегодня являются преобладающей формой хранения данных, мы фокусируемся на удовлетворении потребностей пользователей и решении проблем, связанных с использованием этих устройств. Миссия QNAP всегда заключалась в разработке перспективных решений для хранения данных и интеграции новых технологий с целью предоставления нашим пользователям наилучших продуктов и услуг. И мы остаемся верны этой цели».

Твердотельные накопители E1.S с возможностью «горячей» замены в будущем вытеснят с рынка M.2

QNAP представляет свой первый NAS, поддерживающий твердотельные накопители E1.S. Поддерживая установку до пяти твердотельных накопителей E1.S NVMe PCIe с возможностью «горячей» замены, компактный TBS-574X обеспечивает превосходную производительность в широком спектре приложений, включая производство 4K-видео в реальном времени и поддержку IT-бизнесов. Адаптер для переключения твердотельного накопителя E1.S на M.2 2280 NVMe также входит в комплектацию к каждому отсеку для дисков, предоставляя пользователям гибкость при выборе твердотельных накопителей.

TBS-574X оснащен 10-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i3-1220P 12-го поколения (2 P-ядра и 8 E-ядер, до 4,40 ГГц) с 16 ГБ оперативной памяти. С твердотельными накопителями E1.S TBS-574X может увеличивать емкость до 30 ТБ (используя пять твердотельных накопителей по 7,68 ТБ в RAID 5) и работать с более высокими показателями IOPS, меньшей задержкой и оптимизированным охлаждением во время интенсивных рабочих нагрузок. Благодаря возможностям подключения 2,5GbE/10GbE, двум портам USB4 (40 Gbps), выходу 4K HDMI и встроенной поддержке графического процессора для транскодирования видео многофункциональный TBS-574X выводит редактирование видео 2K/4K на новый уровень, что оценят команды, использующие несколько рабочих станций и работающие с задачами, требующими высокой производительности.

8-ядерный AI NAS на базе ARM с NPU производительностью 6 TOPS

Созданный специально для работы с приложениями распознавания изображений с искусственным интеллектом и интеллектуального наблюдения TS-AI642 представляет собой один из самых мощных NAS на базе ARM-процессоров в портфолио продуктов QNAP. Этот 8-ядерный NAS с технологиями искусственного интеллекта оснащен передовым процессором Rockchip RK3588 с 4 ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и 4 ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц, предлагая идеальный баланс производительности и энергосбережения по доступной цене. Благодаря встроенному NPU, обеспечивающему до 6 TOPS вычислительной производительности, TS-AI642 значительно расширяет возможности QNAP AI Core для ускорения рабочих нагрузок по распознаванию изображений в «QVR Face» для решения по распознаванию лиц, «QVR Smart Search» для поиска событий видеонаблюдения с помощью искусственного интеллекта и «QuMagie» для работы с фотоальбомами с использованием искусственного интеллекта.

TS-AI642 также идеально подходит для развертывания систем видеонаблюдения. Пользователи могут осуществлять мониторинг видеонаблюдения через встроенный двойной выход 4K HDMI и безопасно хранить записи с помощью 6-дискового хранилища большой емкости. Другие ожидаемые функции включают 2,5GbE в стандартной комплектации, слот PCIe Gen 3 для расширения до 10GbE, интеграцию с облачным хранилищем, комплексное резервное копирование, контейнерные приложения и многое другое.

Вышеупомянутые новинки появятся на азербайджанском рынке в марте текущего года.