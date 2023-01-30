Сложно понять, легко потерять: какие риски связаны с криптовалютой?

«Лаборатория Касперского» провела исследование об отношении людей к криптовалюте. Выяснилось, что почти половина опрошенных (48%) отказалась от цифровых денег, опасаясь нестабильности. Более того, 10% респондентов уже потеряли активы и в результате отказались от инвестиций. Из тех респондентов, у которых нет криптовалюты, 61% сказал, что не рассматривают её применение из-за риска потери средств.

Также 14% респондентов беспокоит то, что ценность криптовалюты не обеспечивается никакими материальными активами, а 6% опрошенных опасаются рисков утечки персональных данных из-за кибератак.

«Индустрия криптовалют ― относительно новое явление. Не удивительно, что люди, на протяжении веков использовавшие традиционные деньги, пока не доверяют их инновационным аналогам. Тем не менее, криптовалюты имеют большой потенциал. А уделяя внимание безопасности, обладатели криптовалют могут минимизировать риски потери финансовых средств и персональной информации и защититься от соответствующих угроз. Учитывая, что в Азербайджане ещё только формируется соответствующее юридическое поле, стоит быть аккуратными вдвойне», ― говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы безопасно пользоваться преимуществами криптовалют, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

использовать надёжные, уникальные для каждого аккаунта пароли, это поможет предотвратить взлом;

остерегаться подозрительных писем и ссылок: с помощью фишинга злоумышленники пытаются убедить жертв передать учётные данные для входа в личные аккаунты или персональную информацию;

ни с кем не делиться приватными ключами для разблокировки вашего криптокошелька;

уделять внимание цифровой грамотности: будьте в курсе актуальных киберугроз и практик защиты криптовалюты. Чем больше вы знаете о возможных схемах обмана, тем лучше сможете противостоять им;

установить надёжное защитное решение на все устройства. Например, продукты «Лаборатории Касперского» предотвращают угрозы, связанные с криптовалютами, включая неавторизированное использование компьютера для майнинга криптовалюты.

* Опрос был проведён Arlington Research по заказу «Лаборатории Касперского» в 16 странах. Всего было опрошено 12 000 человек в 16 странах: Австрии, Бразилии, Колумбии, Франции, Германии, Индии, Малайзии, Мексике, Саудовской Аравии, Южной Африке, Испании, Швейцарии, Турции, ОАЭ, Великобритании и США.