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23 января, 2023
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Борьба за победу в интеллектуальной игре “Брейн-ринг” с каждым днем становится все более напряженной

Nar

Ровно половина 20-го сезона интеллектуальной игры «Брейн Ринг», проводимой при поддержке Nar, позади. Несмотря на это, все команды-участницы еще имеют шансы на победу в чемпионате, поэтому борьба в игре с участием 20 команд становится все более напряженной. Команды представляют 10 регионов и 7 университетов Азербайджана. Команда Nar, представляющая мобильного оператора, также играет в Высшей лиге.

Конкурс «Брейн Ринг», который играет большую роль в интеллектуальном развитии страны можно посмотреть каждое воскресенье в 18:20 на канале ITV.

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