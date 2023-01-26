spot_img
27 января, 2023
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныПредставлен бюджетный смартфон TCL ION X

Представлен бюджетный смартфон TCL ION X

TCL ION X

Компания TCL выпустила смартфон начального уровня под ION X. Аппарат оснащен 6-дюймовым экраном с разрешением HD+ и широкими рамками.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G25, объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость встроенного накопителя — 32 Gb.

Основная камера представлена одним датчиком на 13 Мп с функцией ИИ-обработки изображений, разрешение фронтальной составляет 5 Мп. Есть поддержка функции Face Unlock. Емкость съемного аккумулятора новинки — 3000 мАч, быстрой зарядки не предусмотрено. В оснащение также входят поддержка LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, порт USB-C, слот для microSD (до 512 Gb) и 3,5-мм аудиоразъем.

Смартфон TCL ION X уже поступил в продажу в США по цене $119.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Расширение и модернизация сети Azercell привели к росту интернет-трафика на 40%
Следующая статья
IBM собирается сократить около 3900 сотрудников
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,163ФанатыМне нравится
1,007ЧитателиЧитать
3,120ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»