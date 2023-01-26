Представлен бюджетный смартфон TCL ION X

Компания TCL выпустила смартфон начального уровня под ION X. Аппарат оснащен 6-дюймовым экраном с разрешением HD+ и широкими рамками.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G25, объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость встроенного накопителя — 32 Gb.

Основная камера представлена одним датчиком на 13 Мп с функцией ИИ-обработки изображений, разрешение фронтальной составляет 5 Мп. Есть поддержка функции Face Unlock. Емкость съемного аккумулятора новинки — 3000 мАч, быстрой зарядки не предусмотрено. В оснащение также входят поддержка LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, порт USB-C, слот для microSD (до 512 Gb) и 3,5-мм аудиоразъем.

Смартфон TCL ION X уже поступил в продажу в США по цене $119.

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