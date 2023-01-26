Расширение и модернизация сети Azercell привели к росту интернет-трафика на 40%

Компания Azercell, приступившая к реализации масштабного проекта по модернизации и расширению сети в рамках своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!» в августе прошлого года, осуществила в этом направлении ряд важных работ. Лидирующий оператор мобильной связи развернул в тестовом режиме первую в Азербайджане сеть 5G, предоставив абонентам возможность протестировать эту технологию на территории площади Фонтанов. При этом, всего за 5 месяцев компания Azercell установила более 100 новых базовых станций 4G и модернизировала более 1050 базовых станций. Помимо Баку и Абшерона, новые базовые станции были введены в эксплуатацию в Гейчайской, Астаринской, Агдашской, Гусарской, Ярдымлинской, Кюрдамирской, Исмаиллинской, Шекинской, Шабранской и Габалинской зонах.

В 2022 году лидирующему мобильному оператору удалось увеличить покрытие сети LTE на 6%. В результате принятых мер наблюдался рост интернет-трафика на 40%.

Azercell продолжал расширение своей сети на освобожденных территориях с использованием самых современных технологий. В целях защиты окружающей среды компания начала применять «зеленые» технологии и в Карабахе. Так, в Губадлы и Джебраиле мобильный оператор уже ввел в эксплуатацию базовые станции, работающие на солнечной энергии, и планирует до конца текущего года увеличить их количество до 35.

В настоящее время около 100 базовых станций Azercell в Карабахе покрывают своей сетью Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также села Ходжавендского и других районов. Только в Лачинском районе оператор мобильной связи установил более 10 базовых станций, что позволило обеспечить услуги мобильной связи в селах Забух, Сус и других.

Отметим, что Azercell, нацеленный предоставить своим абонентам наилучший клиентский опыт, в рамках проекта по модернизации и расширению своей сети развернет в Азербайджане более 300 новых базовых станций и усовершенствует около 1600 существующих станций.