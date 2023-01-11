Пользователям WhatsApp станет доступна возможность переноса чата с помощью QR-кода

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp разрабатывает новую функцию под названием «Chat Transfer». Функция упростит перенос истории чатов с одного Android-устройства на другое. Об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Для этого будет достаточно использовать специальный QR-код. Таким образом, пропадет необходимость в создании резервных копий в облаке Google Drive (Google Диск).

Пользователь должен установить WhatsApp на свой новый смартфон, затем открыть приложение и сканировать предоставленный QR-код, чтобы начать перенос истории чатов на новое устройство. Когда функция появится в стабильных релизах мессенджера не сообщается.

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