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25 января, 2023
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ДомойSoftwareМобильные приложенияНовая функция в Instagram позволяет чередовать фото профиля с 3D-аватаром

Новая функция в Instagram позволяет чередовать фото профиля с 3D-аватаром

Instagram

В Instagram стала доступна новая функция динамического изображения профиля, которая позволяет пользователям демонстрировать как фото своего профиля, так и свой 3D-аватар. Раньше приходилось между ними выбирать, теперь же эти изображения легко переключаются.

 

После настройки аватара он добавится к основному фото и при открытии профиля пользователи смогут их «пролистывать» простыми свайпами.

Компания Meta начала внедрение 3D-аватаров в свои приложения еще в 2020 году, в Instagram они дебютировали в прошлом году. Трехмерное изображение также доступно в Facebook, Messenger и WhatsApp.

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