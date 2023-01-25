Новая функция в Instagram позволяет чередовать фото профиля с 3D-аватаром

В Instagram стала доступна новая функция динамического изображения профиля, которая позволяет пользователям демонстрировать как фото своего профиля, так и свой 3D-аватар. Раньше приходилось между ними выбирать, теперь же эти изображения легко переключаются.

New profile pic, who this? Now you can add your avatar to the other side of your pic — and people who visit your profile can flip between the two 🪙 pic.twitter.com/hEyzW4G19W — Instagram (@instagram) January 24, 2023

После настройки аватара он добавится к основному фото и при открытии профиля пользователи смогут их «пролистывать» простыми свайпами.

Компания Meta начала внедрение 3D-аватаров в свои приложения еще в 2020 году, в Instagram они дебютировали в прошлом году. Трехмерное изображение также доступно в Facebook, Messenger и WhatsApp.

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