На Уолл-стрит предполагают, что Nvidia выиграет от ажиотажа вокруг ChatGPT

По прогнозам Уолл-стрит, ажиотаж вокруг чат-бота ChatGPT может сыграть на руку компании Nvidia и стать для нее примерно тем же, чем пару лет назад был криптовалютный бум, сообщает Bloomberg.

Журналисты издания связывают рост акций Nvidia в последнее время именно с ростом популярности ChatGPT — компания доминирует на рынке графических и специализированных ускорителей для суперкомпьютеров и систем, связанных с искусственным интеллектом. Акции Nvidia выросли на 9% только за последние пять дней, а за месяц рост составил более 36%.

Чем больше людей использует ChatGPT, тем больше вычислительной мощности понадобится OpenAI. Ожидается, что в ближайшее время на этот рынок будут пытаться выходить и другие компании, а значит, понадобится еще больше соответствующих аппаратных решений. Microsoft и OpenAI уже объявили о расширении своего партнерства. Речь идет о «многолетней многомиллиардной инвестиции».

Специалисты Citigroup подсчитали, что быстрый рост использования ChatGPT может привести к тому, что продажи Nvidia составят до $11 млрд. за следующий год.

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