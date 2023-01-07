MSI обновил ноутбуки серий Creator, Prestige, Summit и Modern

Компания MSI на CES 2023 представила обновленные ноутбуки серий Creator Z, Creator M Prestige, Summit и Modern. Во всех устройствах используются процессоры Intel Core 13-го поколения.

Серия MSI Creator представлена моделями Creator Z17 HX Studio и Creator Z16 HX Studio, а также Creator M16. Первые два ноутбука готовы предложить 24-ядерные процессоры Core i9-13950HX, а третий может оснащаться 14-ядерным Core i7-13700H или 10-ядерным Core i7-12650H предыдущего поколения Alder Lake.

Ноутбуки Creator Z оснащаются видеокартами GeForce RTX 4000 вплоть до модели GeForce RTX 4070 с 8 Gb памяти и твердотельным накопителем стандарта PCIe 5.0. Модели Creator M16 — GeForce RTX 4050 или GeForce RTX 3050 с 6 Gb памяти. Все ноутбуки предлагают до 64 Gb оперативной памяти DDR5. Модели Z-серии позволяют установить до двух SSD стандарта PCIe 4.0, модели M-серии оснащаются только одним накопителем.

Модели Creator Z-серии получили дисплеи с поддержкой разрешения 2560 × 1600 пикселей и частоты обновления 120 или 165 Hz, а модели M-серии — дисплеи с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частоту обновления 144 Hz. Z-серия оснащается Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и Thunderbolt 4. Модели M-серии поддерживают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Все ноутбуки Creator получили гигабитные сетевые адаптеры и несколько разъемов USB.

MSI Prestige используют два типа процессоров Raptor Lake. Модели Prestige 16 Studio, Prestige 16 Evo и Prestige 14 Evo оснащаются 14-ядерными Core i7-13700H. Модель Prestige 13 Evo получила 12-ядерный Core i7-1360P. Все ноутбуки получили по 16 Gb встроенной двухканальной памяти LPDDR5 и SSD стандарта PCIe 4.0. Производитель отмечает, что Prestige 13 Evo является самой легкой моделью ноутбука в его ассортименте. Вес устройства составляет всего 988 гр. Модель Prestige 16 Studio предлагает дискретные видеокарты GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4050. Остальные модели Prestige — Intel Iris Xe.

Модели Prestige 16 Studio и Prestige 16 Studio Evo оснащаются дисплеями с поддержкой разрешения 2560 × 1600 и частоты обновления 120 или 165 Hz. Экраны имеют 100% охват цветового пространства DCI-P3. Дисплей Prestige 16 Studio имеет сертификацию DisplayHDR 1000 и подсветку Mini-LED. Ноутбуки Prestige 14 Evo и Prestige 13 Evo получили экраны с разрешением 1920 × 1200 пикселей, уровнем яркости 300 и 400 кд/м2 соответственно. Заявлен 100% охват sRGB. Все модели получили поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и оснащены двумя интерфейсами Thunderbolt 4.

Серия MSI Summit представлена четырьмя обновленными моделями: Summit E16 Flip Evo, Summit E16 Flip, Summit E14 Flip Evo и Summit E13 Flip Evo. Все ноутбуки оснащаются 12-ядерными процессорами Core i7-1360P. Модель Summit E16 Flip предлагает на выбор GeForce RTX 4060 с 8 Gb памяти или RTX 4050 с 6 Gb памяти. Младшие модели E14 и E13, а также Summit E16 Flip Evo не имеют дискретной графики. Summit E13 Flip Evo, Summit E14 Flip Evo и Summit E16 Flip могут предложить до 32 Gb встроенной двухканальной оперативной памяти LPDDR5. Модель Summit E16 Flip Evo получила 16 Gb двухканальной ОЗУ LPDDR5. Все ноутбуки Summit поддерживают SSD стандарта PCIe 4.0.

Ноутбуки оснащены сенсорными дисплеями с поддержкой разрешения от 1920 × 1200 до 2880 × 1800 пикселей с поддержкой ввода электронного пера MSI Pen 2, который способен распознавать 4096 уровней нажатия и обладает тактильной обратной связью. Устройства поддерживают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и оснащены интерфейсами Thunderbolt 4 (USB Type-C).

Модели MSI Modern 15 и Modern 14 предлагают процессоры Raptor Lake-U вплоть до 10-ядерного Core i7-1355U, а также до 16 Gb встроенной двухканальной памяти DDR4-3200 и твердотельные накопители PCIe 4.0. Дискретными видеокартами ноутбуки не оснащаются. Экраны с поддержкой разрешения 1920 × 1080 пикселей. В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, по два USB 2.0 Type-A и HDMI.

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