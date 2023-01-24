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24 января, 2023
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OnePlus показал внешний вид своей первой клавиатуры

OnePlus

Компания OnePlus официально подтвердила дату презентацию своей первой клавиатуры – 7 февраля. Кроме того, производитель показал внешний вид будущего устройства и рассказал о ключевых особенностях.

Первая клавиатура OnePlus разрабатывалась при поддержке уже имеющей опыт в этой области компании Keychron. Она будет механической с возможностью как проводного подключения по USB Type-C, так и беспроводного по Bluetooth — на задней стороне имеется соответствующий переключатель. Там же располагается двухпозиционный переключатель, отвечающий за переключение между Windows и macOS. Предусмотрена поддержка Linux.

Корпус клавиатуры будет выполнен из алюминия, для регулировки высоты предусмотрена специальная подставка. Указывается наличие RGB-подсветки и возможность простого переназначения клавиш.

Ожидается, что она будет стоить около $120. 7 февраля также будут представлены глобальные версии флагмана OnePlus 11 и наушников Buds Pro 2.

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