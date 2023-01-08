LG показал 97-дюймовый OLED телевизор, на который можно передавать видео 4К 120 Hz без проводов

Компания LG на CES 2023 показала 97-дюймовый 4К-телевизор Signature OLED M3, поддерживающий технологию Zero Connect, которая позволяет транслировать на экран беспроводную передачу видео и аудио.

Signature OLED M3 состоит из панели (сам телевизор) и станции, с которой и транслируется контент. Расстояние от станции может достигать 9 м. По замыслу компании, такая система позволит минимизировать количество проводов, идущих к телевизору, а большое расстояние между компонентами обеспечит полную свободу перемещения. Есть только один провод — это кабель питания, который LG искусно спрятала внутри одной из ножек подставки. Станция позволяет транслировать на телевизор видео с разрешением 4К и кадровой частотой 120 Hz. Например, к ней можно подключить игровую консоль PS5.

Телевизором можно управлять при помощи голосовых команд. У Signature OLED M3 есть встроенный кронштейн, который позволяет телевизору располагаться практически вплотную к стене.

О цене и дате выхода производитель пока не сообщил.

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