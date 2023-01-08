LG обновил линейку OLED-телевизоров

В рамках выставки CES 2023 компания LG представила обновленную линейку OLED-телевизоров. Флагманскими решениями стали модели серий Z3 и C3 с разрешением 8K и значительно возросшей яркостью. Благодаря новой технологии LG Brightness Booster Max яркость выросла до 70% и контролируется попиксельно для наиболее реалистичного изображения. Кроме того, были представлены игровые модели семейства G3 и более доступные B3.

Серия Z3 включает в себя две модели (77 и 88 дюймов), они оснащаются новым процессором a9 Gen 6. За качество звука новинок отвечают встроенные динамики с поддержкой виртуального 9.1.2-канального аудио. К телевизорам можно подключить фирменные саундбары LG, объединив их со встроенной акустикой при помощи технологии WOW Orchestra. Новинки получили прошивку webOS 23 с поддержкой протокола Matter для интеграции в систему умного дома.

Еще несколько 4K-телевизоров с процессором a9 Gen 6 и поддержкой технологии LG Brightness Booster Max пополнят серию C3. На рынок выйдут модели с диагональю от 42 до 93 дюймов. Модели серии G3 доступны в нескольких модификациях с диагональю экрана от 55 до 97 дюймов. Они также оснащаются процессором a9 Gen 6. Телевизоры этой серии имеют разрешение экрана 4K и частоту обновления 120 Hz.

Все телевизоры трех серий прошли сертификацию TÜV Rheinland на низкий уровень излучения синего света и отсутствие мерцания от UL Solutions. Поддерживается Dolby Vision и Dolby Atmos, HDMI 2.1a, QMS-VRR для быстрого переключения между контентом, время отклика — около 0,1 мс. Есть поддержка технологий G-Sync и FreeSync Premium.

Линейка B3 (55, 65 и 77 дюймов) заняла в портфолио бренда место A-серии и предлагает процессор a7 Gen 6.

Цены и дата начала продаж телевизоров пока не сообщаются.

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