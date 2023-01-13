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13 января, 2023
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Крупнейший портал CNET использовал ИИ для написания уже более 70 статей

CNET

Крупный новостной сайт CNET, посвященный компьютерным технологиям, публикующий новости, статьи, блоги, обзоры и подкасты различных технологий и бытовой техники, с ноября 2022 года опубликовал 73 материала на финансовую тематику, автором которых выступил искусственный интеллект.

Под автором всех созданных ИИ материалов значится CNET Money. При клике на имя автора выводится всплывающее сообщение с пояснением: «Эта статья была создана с использованием платформы искусственного интеллекта и проверена, удостоверена и исправлена нашей редакцией».

Ранее «услугами» ИИ пользовались издания Washington Post и Associated Press. Washington Post использовало алгоритмы для написания новостей о школьных футбольных командах и малозначительных событиях на Олимпиаде 2016 года. Associated Press использовало ИИ-генераторы текста при оформлении рассылок и создании новостных подборок.

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