Илон Маск закрывает офисы Twitter по всему миру

Стало известно, что Илон Маск (Elon Musk) закрывает многие международные офисы Twitter, продолжая сокращать расходы. Закрытия офисов приведут к тому, что еще несколько сотен сотрудников компании потеряют свои рабочие места в дополнение к тысячам, которые уже были уволены или ушли в отставку с тех пор, как Маск возглавил Twitter чуть более двух месяцев назад.

В Гонконге, на Филиппинах, а также в Мексике и Африке, все сотрудники Twitter были уволены еще в ноябре прошлого года. По информации из нескольких источников, офисы в Австралии, Южной Корее и большинство офисов в Европе и Индии также или закрыты, или закроются в ближайшие недели. Также следует ожидать закрытия нескольких офисов в США.

Ранее Twitter располагал более чем двумя десятками международных офисов в крупных городах мира, включая Париж, Мадрид, Берлин, Манилу, Мумбаи, Бангалор и Джакарту, а также двадцатью офисами в США. Теперь обсуждается сохранение только самых крупных — в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Токио и Дублине.

Отменены льготы и привилегии, сокращен обслуживающий персонал, кроме того, отдельных сотрудников часто увольняют за то, что они так или иначе вызывали недовольство Маска.

Представитель Twitter от комментариев отказался.

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