«Детская горячая линия Азербайджана» за прошедший год оказала помощь более 5 тысячам детей

«Детская горячая линия Азербайджана», действующая при совместном сотрудничестве ООО «Azercell Teleсom», Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» и представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане, оказывает поддержку детям, подвергающимся психологическому давлению или физическому насилию и испытывающим любые трудности в повседневной жизни, а также тысячам родителей, которые сталкиваются с трудностями в вопросах воспитания своих детей. Круглосуточно и без выходных центр оказывает поддержку детям в возрасте до 18 лет, а также реагирует на все обращения, связанные с их проблемами.

В 2022 году 10% из более чем 5000 обращений, поступивших на детскую горячую линию, были связаны с жестоким обращением с детьми. Как обычно, на первом месте среди заявлений стояло психологическое давление и физическое насилие, но в отличие от предыдущих лет работы службы также регистрировались обращения, связанные с кибербуллингом. Причиной этому стал резкий рост использования интернета детьми и подростками. Принимая во внимание эти тенденции, ООО «Azercell Telecom» решило организовать серию мероприятий, в рамках которых повышенное внимание будет уделено просвещению населения в области правильного поведения в интернете и защите детей от киберугроз.

Что касается общей классификации обращений, то 31% звонков, поступивших на горячую линию, были связаны с юридическими вопросами, 28% — с психологическими, 14% — с образовательными, 14% — с социальными и 13% — с вопросами в области здравоохранения. География обращений не ограничивалась Баку. Так, помимо других регионов Азербайджана, обращения поступали также из таких стран, как Турция, Украина и Россия.

Обратившимся оказывалась экстренная психологическая помощь по телефону, а при необходимости предоставлялись услуги социально-психологической реабилитации. Также службой были организованы срочные посещения 19 семей и 8 учебных заведений.

Напомним, что обратиться в службу «Детская горячая линия Азербайджана», функционирующей в режиме 24/7, можно по короткому номеру 116111, по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, по электронной почте [email protected], через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте горячей линии, а также посредством мобильного приложения «uşaqqaynarxetti».