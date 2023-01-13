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13 января, 2023
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SpaceX опубликовал снимки «звездолета» Starship

SpaceX Starship

Компания SpaceX на официальной странице в Twitter опубликовала впечатляющие снимки космического корабля Starship с ракетой-носителем на стартовой площадке. «Звездолет» уже готовится к первому полноценному запуску.

SpaceX Starship

Миссия Starship состоит в открытии новых возможностей освоения космоса. На первом этапе испытаний SpaceX намерена успешно вывести его на орбиту, а позднее компания планирует пилотируемый запуск. В перспективах компании – доставка грузов и космонавтов на Луну и Марс.

Первый тестовый полет Starship на орбиту запланирован на этот год, но точная дата пока не названа.

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