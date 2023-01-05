5 полезных цифровых привычек на 2023 год

Январь – лучшее время для формирования новых цифровых привычек. Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане, делиться простыми советами, которые помогут обезопасить ваши данные и сделают вашу жизнь проще в наступившем году.

Новый год – новые пароли!

Проведите ревизию паролей: старые – поменяйте, новые – проверьте на надежность. Помните главное правило – не используйте одинаковые пароли для нескольких аккаунтах!

Если у вас, как и у большинства людей, есть несколько аккаунтов, тогда вам поможет надежный менеджер паролей. У современных решений есть множество полезных функций: например, авто-заполнение для разных браузеров и платформ или автоматический генератор паролей.

Включите уведомления об утечках данных ваших аккаунтов

Большую угрозу для ваших личных и корпоративных аккаунтов представляют утечки персональных данных. Украденные данные мошенники могут использовать, чтобы завладеть доступом в ваш аккаунт. К сожалению, утечки происходят довольно часто, отследить каждую трудно.

В 2023 году вы можете опередить злоумышленников и использовать специальные программы для мониторинга утечек, которые будут сканировать украденные данные на наличие информации о вас. Продвинутые менеджеры паролей включают в себя данную функцию, а также быстрое уведомление об утечке их персональных данных.

Нужно больше конфиденциальности? Установите VPN!

VPN необходим каждому, кто хочет безопасно и конфиденциально находиться онлайн. Современные решения удовлетворяют все нужды пользователей, просты в использовании, обеспечивают быстрый трафик и конфиденциальность персональных данных.

Современные VPN сервисы позволяют безопасно совершать онлайн покупки, пользоваться стриминговыми сервисами из любой точки мира, дают доступ к локальному контенту. Они также предоставляют быстрый трафик, что позволяет пользователям смотреть контент в 4K без потери качества или задержек. Еще сервис прячет IP-адрес от сайтов и рекламодателей, предоставляя еще большую анонимность.

Перенесите документы в безопасное место

Как правильно хранить электронные документы, чтобы они остались в безопасности и не попали в чужие руки? Надежный вариант – хранение документов в менеджере паролей. Современные приложения способны хранить не только пароли и банковские данные. Теперь это – полноценные защищенные электронные хранилища, куда можно загружать сканы, PDF изображения и другие важные документы, включая медицинские справки, номера телефонов и рабочие документы, которые вы хотите защитить.

Такие хранилища зашифрованы специальным образом и могут быть расшифрованы только с помощью мастер-пароля, который должен храниться исключительно в памяти пользователя.

Позаботьтесь о детской безопасности

Позаботьтесь не только о себе, но и о детях. Чтобы путь ребенка в цифровой мир был безопасным, важно сразу научить его правилам онлайн безопасности. Родители могут использовать игры или другие развлекательные форматы, чтобы разговор о кибербезопасности был не только полезным, но и интересным.