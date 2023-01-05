Игровой ноутбук HP Omen 17 и серия настольных ПК получили новейшие чипы Intel и NVIDIA

Компания HP на выставке CES 2023 представила обновленный игровой ноутбук Omen 17. Устройство предлагается с новыми процессорами Intel Core-HX — 24-ядерным Core i9-13900HX и 16-ядерным Core i7-13700HX. Производитель также сообщает, что ноутбук будет оснащен новейшими мобильными видеокартами от NVIDIA, но модели не уточняет. Объем оперативной памяти достигает 32 Gb, с Core i9 используется DDR5-5600, с Core i7 — DDR5-4800. Объем SSD составляет от 512 Gb до 2 Tb. Также могут быть установлены два твердотельных накопителя емкостью 512 Gb каждый.

Ноутбук оборудован 17,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:9. Будут предложены следующие варианты: QHD (2560 x 1440 пикселей) 240 Hz, QHD 165 Hz и FHD (1920 x 1080) 144 Hz.

Omen 17 станет первым ноутбуком HP, оснащенным клавиатурой с оптико-механическими переключателями, обеспечивающей более удобный и быстрый игровой процесс. В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4.0 (40 Гбит/с), Thunderbolt 3.0, три USB Type-A, HDMI 2.1, аудиоразъем 3,5 мм и Ethernet RJ45. Емкость аккумуляторной батареи составляет 83 Втч.

Ноутбук HP Omen 17 поступит в продажу в этом месяце по цене от $1700.

Кроме того, компания обновила серию настольных компьютеров Omen, добавив в них новейшие комплектующие от Intel и NVIDIA. Игровые ПК представлены моделями трех размеров: 25L, 40L и 45L. Для двух последних будут предусмотрены варианты с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4090.

Все модели оснащены процессорами Intel Core 13-го поколения для настольных ПК. Omen 25L — начиная с Core i5-13400 и вплоть до Core i7-13700 (с воздушным охлаждением) или от Core i5-13600K на жидкостном охлаждении со 120-мм радиатором. Модели Omen 40L и 45L предлагаются с процессорами вплоть до Core i9-13900K и KF.

Обновленные настольные компьютеры Omen поступят в продажу зимой, цена пока не уточняется.

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