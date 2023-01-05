Acer расширила линейку Aspire новыми моноблоками и ноутбуками

На выставке CES 2023 компания Acer представила моноблоки и ноутбуки серии Aspire. Моноблоки Acer Aspire S представлены в 27-дюймовой и 32-дюймовой версиях. Они оснащены WQHD-дисплеями, процессорами Intel Core i7-13700 (32-дюймовая версия) и Intel Core i5/i7 12th Gen (27-дюймовая), а также графикой Intel Iris Xe. Есть поддержка Wi-Fi 6E, веб-камера с разрешением FHD и сканер отпечатков пальцев Windows Hello.

Ноутбуки Acer Aspire 5 будут доступны в 14-дюймовой (IPS, FHD) и 15-дюймовой (IPS, QHD) версиях. В основе моделей лежат процессоры Intel Core 13-го поколения, за графику отвечает ускоритель GeForce RTX 2050. Применяется система активного охлаждения. Объем оперативной памяти DDR5 достигает 32 Gb, емкость твердотельного накопителя – до 1 Tb. Есть поддержка Wi-Fi 6E, порты Thunderbolt 4 и HDMI 2.1.

Более доступные модели Aspire 3 работают на Intel Core i3 серии N с активным охлаждением. Есть Wi-Fi 6E, USB Type-C и HDMI 2.1.

К ноутбукам прилагается портативная колонка Acer Halo Swing с RGB-подсветкой, светодиодным экраном, настройкой DTS Sound, влагозащитой (IPX5) и функцией управления голосом.

Цены:

Aspire S 27″ — от $1200, в продаже с первого квартала;

Aspire S 32″ — от $1700, в продаже с первого квартала;

Aspire 3 14″ — от $500, в продаже с марта;

Aspire 3 15″ — от $350, в продаже с марта;

Aspire 3 17″ — от $380, в продаже с марта;

Aspire 5 14″ — от $550, в продаже с марта;

Aspire 5 15″ — от $600, в продаже с апреля;

Aspire 5 17″ — от $700, в продаже с апреля.

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