Hyundai показала систему e-Corner, упрощающую парковку автомобиля

Компания Hyundai Motor продемонстрировала на выставке CES 2023 систему e-Corner, которая призвана упростить парковку автомобиля. Система позволит выполнять нестандартные маневры на дорогах, включая движение в режиме краба, разворот относительно зафиксированной передней или задней оси и т. д. К тому же данная разработка решит проблему с параллельной парковкой.

Система e-Corner специально разработана для гибридных автомобилей, электромобилей и машин на новых топливных элементах. Она состоит из четырех двигателей (каждое колесо оснащается своим мотором), электронной системы рулевого управления и электронных амортизаторов, встроенных в каждое колесо. Такая конструкция полностью отличается от традиционного шасси. Каждое колесо может разгоняться, тормозить и поворачиваться независимо от других, выводя систему полного привода на совершенно новый уровень.

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Система может быть адаптирована к различным транспортным средствам от внедорожников до компактных автомобилей среднего размера. Но компания отмечает, что в случае с небольшими авто реализация данной системы может привести к еще большему сокращению пространства в салоне.

Hyundai планирует оптимизировать и усовершенствовать технологию, а в 2025 году представить готовое решение.

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