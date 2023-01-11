spot_img
11 января, 2023
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиHyundai показала систему e-Corner, упрощающую парковку автомобиля

Hyundai показала систему e-Corner, упрощающую парковку автомобиля

Hyundai e-Corner

Компания Hyundai Motor продемонстрировала на выставке CES 2023 систему e-Corner, которая призвана упростить парковку автомобиля. Система позволит выполнять нестандартные маневры на дорогах, включая движение в режиме краба, разворот относительно зафиксированной передней или задней оси и т. д. К тому же данная разработка решит проблему с параллельной парковкой.

Система e-Corner специально разработана для гибридных автомобилей, электромобилей и машин на новых топливных элементах. Она состоит из четырех двигателей (каждое колесо оснащается своим мотором), электронной системы рулевого управления и электронных амортизаторов, встроенных в каждое колесо. Такая конструкция полностью отличается от традиционного шасси. Каждое колесо может разгоняться, тормозить и поворачиваться независимо от других, выводя систему полного привода на совершенно новый уровень.

Система может быть адаптирована к различным транспортным средствам от внедорожников до компактных автомобилей среднего размера. Но компания отмечает, что в случае с небольшими авто реализация данной системы может привести к еще большему сокращению пространства в салоне.

Hyundai планирует оптимизировать и усовершенствовать технологию, а в 2025 году представить готовое решение.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Microsoft намерен инвестировать $10 млрд. в OpenAI — разработчика ChatGPT
Следующая статья
Самые производительные Android-смартфоны декабря по версии AnTuTu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,005ЧитателиЧитать
3,122ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»