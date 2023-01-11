Microsoft намерен инвестировать $10 млрд. в OpenAI — разработчика ChatGPT

Компания Microsoft собирается инвестировать $10 млрд. в OpenAI, разработавшую чат-бота ChatGPT и другие ИИ-технологии, в результате чего стоимость последней вырастет до $29 млрд. Об этом сообщил ресурс Semafor. Вероятно, это будет крупнейшая технологическая сделка за всю историю, которая меняет правила игры для будущего искусственного интеллекта.

Раунд финансирования должен был завершиться еще в конце 2022 года, а в списке потенциальных инвесторов значился не только Microsoft, но и ряд венчурных компаний.

Согласно условиям финансирования, Microsoft будет получать 75% прибыли OpenAI до тех пор, пока не окупит $10 млрд. Как только они достигнут этого порога, у них будет 49% акций OpenAI, при этом другие инвесторы получат еще 49%, а некоммерческая материнская компания OpenAI получит 2%.

Компания OpenAI, занимающаяся разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения, была основана главой Tesla Илоном Маском (Elon Musk) и инвестором Сэмом Альтманом (Sam Altman). В 2019 году Microsoft инвестировал $1 млрд. в OpenAI. А пару дней назад стало известно, что компания собирается интегрировать чат-бота ChatGPT в свои продукты Word, PowerPoint, Outlook и другие.

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