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11 января, 2023
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Самые производительные Android-смартфоны декабря по версии AnTuTu

AnTuTu

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов декабря 2022 года. Устройства с новым процессором Qualcomm заняли сразу семь позиций обновленного рейтинга.

Лидером рейтинга стал смартфон iQOO 11 Pro, набравший 1311221 балл. На втором месте расположился Redmi K60 Pro (1309159), на третьем — Vivo X90 Pro+ (1299346).

Далее в рейтинге AnTuTu идут следующие модели: iQOO 11, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Vivo X90 Pro, Motorola X40, Vivo X90 и OnePlus Ace Pro.

Статистика была собрана в период с 1 по 30 декабря 2022 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.

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