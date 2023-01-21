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22 января, 2023
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Google объявил о сокращении 12 тыс. сотрудников

Google

Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) обратился к компании с открытым письмом, в котором сообщил о намерении сократить около 12 тыс. сотрудников. Это самое масштабное сокращение персонала за всю историю компании. Всем лишившимся работы обещана всесторонняя поддержка.

В своем письме глава Google объяснил причины своего решения – два года назад с приходом пандемии компания вошла в стадию резкого роста, в связи с чем расширила набор сотрудников, но теперь поисковый гигант оказался перед лицом совершенно иной экономической реальности. Увольнения — это попытка соответствовать «самым высоким приоритетам Google как компании».

Приоритетным направлением в своей дальнейшей деятельности Google считает развитие технологий искусственного интеллекта, поэтому руководство компании провела тщательный анализ обстановки, и список подлежащих сокращению работников стал результатом данной проверки.

Уведомления о сокращении уже получили все сотрудники в США, в других странах Google будет увольнять работников, придерживаясь «местной практики». Для бывших американских сотрудников обещано выходное пособие в размере 16-недельного оклада плюс оплата двух недель за каждый год работы в компании, выплата премий за 2022 год, компенсация неиспользованного отпуска, оплата 6 месяцев медицинского обслуживания после увольнения. Кроме того, будут оказаны услуги по трудоустройству и оформлению иммиграционных документов. Сотрудники в других странах получат поддержку в зависимости от местных особенностей.

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