Linux Foundation анонсировал фонд для создания метавселенной с открытым исходным кодом

Некоммерческая структура Linux Foundation планирует создать платформу метавселенной с открытым исходным кодом. Новый проект получил название Open Metaverse Foundation (OMF).

Среди ключевых направлений перечисляются технологии транзакций, виртуальные миры и симуляции, сетевые решения, вопросы безопасности и конфиденциальности, а также правовые вопросы и политика.

OMF планирует объединить разработчиков, инженеров, ученых и других специалистов в сообщество, которое сможет реализовать свое видение открытой метавселенной.

По словам исполнительного директора OMF Ройала О’Брайена, в рамках проекта будут созданы условия для обсуждения, определения и разработки «важных частей итеративной головоломки», что позволит создать метавселенную с открытым исходным кодом. Ее частью станут цифровые активы, симуляции, транзакции, алгоритмы искусственного интеллекта и прочие решения.

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