В Индии работают над проектом по созданию собственной мобильной ОС

Индия работает над созданием собственной мобильной операционной системы под предварительным названием IndOS. Об этом сообщает издание Business Standard.

Разработка IndOS является совместной инициативой правительства Индии и местных IT-компаний. Ожидается, что она составит конкуренцию решениям от Apple и Google. На данное время на долю Android в Индии сегодня приходится более 97% рынка.

Высокопоставленный правительственный чиновник, который пожелал сохранить свою анонимность, заявил, что «Индия является одним из крупнейших рынков мобильных устройств в мире. Наша цель — создать безопасную индийскую мобильную операционную систему, которая также могла бы обеспечить выбор и конкуренцию».

О сроках разработки новой ОС, а также о том, какая сумма будет выделена на реализацию проекта, не сообщается.

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