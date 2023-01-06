Lenovo представила ноутбук Yoga Book 9i с двумя OLED-экранами

На выставке CES 2023 компания Lenovo представила ноутбук Yoga Book 9i с двумя экранами. Каждый 13,3-дюймовый OLED-дисплей имеет разрешение 2880 × 1800 пикселей, соотношение сторон 16:10 и плотность 255,36 пикселя на дюйм. Частота обновления составляет 60 Hz, а значение яркости достигает 400 кд/м². Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3, есть поддержка Dolby Vision.

Два экрана позволяют выполнять несколько задач одновременно. Например, просматривать веб-страницы на одном дисплее и листать фотографии на другом; работать с разными файлами по обеим сторонам устройства, управляя приложениями всеми пятью пальцами; смотреть фильм и параллельно делать заметки. Устройство можно использовать в режиме ноутбука или планшета. Дополнительный экран можно использовать в качестве цифровой фоторамки или для демонстрации презентаций, просмотра чатов рабочих групп во время онлайн-конференций или деловых встреч.

Lenovo Yoga Book 9i построен на базе процессора Intel Core i7 13-го поколения серии U. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 16 Gb, а SSD (PCIe 4.0) может предложить 512 Gb или 1 Tb.

Емкость аккумулятора составляет 80 Вт·ч, как заявляет производитель, хватит на 10 часов просмотра видео при яркости 150 кд/м² на обоих дисплеях, если же использовать только один, то время автономной работы увеличивается до 14 часов. Габариты составляют 29,91 × 20,39 × 1,6 см, вес — 1,38 кг. Встроенная аудиосистема Dolby Atmos и саундбар с динамиками от Bowers & Wilkins создают пространственное звучание на 360° при просмотре контента.

В комплект входит чехол-подставка, съемная Bluetooth-клавиатура и стилус Lenovo Smart Pen. Ноутбук поставляется в экологичной упаковке, на 100% состоящей из переработанного картона. Bluetooth-клавиатуру можно устанавливать прямо на нижний дисплей, где она удерживается магнитными фиксаторами и закрывает две трети экрана. Оставшуюся треть можно заполнить виджетами Windows. Если же вызвать экранную клавиатуру и сдвинуть ее вверх, то под ней появится тачпад.

Рекомендованная цена Lenovo Yoga Book 9i начинается от $2100, в продажу ноутбук поступит в июне.

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