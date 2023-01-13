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13 января, 2023
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Apple запустила бесплатный инструмент Business Connect

Apple Business Connect

Компания Apple представила новый бесплатный инструмент Business Connect для компаний любого размера, который поможет настраивать способ отображения своей ключевой информации в приложениях Apple. Пока что услуга доступна для жителей США.

«Мы создали Business Connect, чтобы предоставлять пользователям Apple по всему миру самую точную информацию о ресторанах, магазинах, путешествиях и многом другом. Apple Business Connect предоставляет каждому владельцу бизнеса инструменты, необходимые для более прямого общения с клиентами и получения большего контроля над тем, как миллиарды людей видят и взаимодействуют с их продуктами и услугами каждый день», — сказал Эдди Кью, старший вице-президент Apple по услугам.

Помимо помощи компаниям в управлении тем, как они отображаются в Apple Maps, Business Connect также будет работать над организацией того, как их информация отображается в приложениях Apple Messages, Wallet, Siri и других. Для компаний также появился новый способ выделять рекламные акции, скидки, сезонные предложения и многое другое.

Apple Business Connect будет доступен для компаний по всему миру в ближайшие месяцы.

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