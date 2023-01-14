Apple сняла фильм на iPhone 14 Pro в честь китайского Нового года

22 января наступит китайский Новый год. В канун праздника компания Apple представила новый короткометражный фильм в рамках программы Shot on iPhone, который снят полностью на iPhone 14 Pro.

Сюжет разворачивается в Китае и рассказывает о «духе настойчивости на пути к своей цели». Фильм длится почти 18 минут и снят полностью на китайском языке, аудиодорожка продублирована английскими титрами.

«Я надеюсь, вам понравится эта трогательная история, которая проливает свет на человечество, показывает силу следования своей страсти и напоминает всем нам о том, что нужно для преодоления жизненных препятствий. Счастливого Китайского Нового года! Наслаждайтесь!», — отметил глава Apple Тим Кук, опубликовавший фильм в соцсети Weibo.

Кроме того, компания опубликовала ролик, демонстрирующий процесс съемки фильма, который комментирует режиссер Пэн Фэй.

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