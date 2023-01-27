День защиты персональных данных: 3 простых совета, как усложнить жизнь злоумышленникам

28 января мир отмечает День защиты персональных данных. Персональные данные — это сведения, при помощи которых можно идентифицировать физическое лицо: имя, фамилия, отчество, пол, место рождения и адрес проживания, семейное положение. К ним также можно отнести медицинские данные или сведения об имуществе. Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане, призывает пользователей быть бдительными и вспомнить о бережном хранении своих данных не только в январе, но и в течение всего года.

Распространяя данные о себе, человек может стать жертвой социальной инженерии. Чем больше у злоумышленника личной информации, тем более достоверным может выглядеть разговор с мошенником. Так, если вы выложили в соцсетях фотографии из отпуска, вам могут позвонить якобы из службы поддержки банка и сообщить, что «в ваше отсутствие кто-то пытался взломать ваш банковский аккаунт» или что «были зафиксированы подозрительные траты, сообщите данные счета, чтобы мы его закрыли его на время вашего пребывания за границей».

Персональные данные могут быть использованы для обмана родственников. Например, зная данные об автомобиле жертвы, злоумышленники могут сымитировать звонок от якобы попавшего в аварию близкого человека. Мошенники, которым попали ваши медицинские данные, могут настойчиво звонить вам и предлагать лекарства «по выгодным ценам».

Три простых совета, как уберечь персональные данные

Всегда обращайте внимание, кому вы передаете данные, где их оставляете. Чем меньше у злоумышленников возможностей завладеть вашими данными, тем меньше шанс, что они попадут в плохие руки. Не выкладывайте сканы документов или номера телефонов в соцсети или облачные хранилища. Делитесь данными в зашифрованном виде. Подписывая документы об обработке персональных данных, уточните у оператора, зачем он их собирает, собирается ли передавать третьим лицам или выгружать в сеть.

Измените параметры конфиденциальности в социальных сетях . Это поможет скрыть публикации от лишних глаз. Стоит удалить неиспользуемые учетные записи в соцсетях – это так же снижает вероятность утечки данных. У многих сервисов можно запросить данные, которые они «знают» о вас, и попросить удалить их.