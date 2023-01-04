ASUS представил игровые ноутбуки ROG Strix с 18-дюймовыми экранами

Компания ASUS представила на выставке CES 2023 игровые ноутбуки ROG Strix G18 и ROG Strix Scar 18. Впервые серия пополнилась 18-дюймовыми моделями. Предлагаются конфигурации с дисплеями ASUS Nebula HDR с разрешением QHD, частотой обновления 240 Hz, яркостью до 1100 кд/м² и поддержкой Dolby Vision. Также доступен вариант с Full HD и частотой 165 Hz.

Ноутбуки получат только процессоры Intel Core i9 13-го поколения и графику NVIDIA, версии с чипами AMD не предусматриваются. В оснащение входят до 64 Gb оперативной памяти DDR5, SSD (PCIe Gen 4) объемом до 4 Tb и аккумулятор на 64 Вт·ч для базовой конфигурации с GeForce RTX 3050 6 Gb или 90 Вт·ч с GeForce RTX 40-й серии.

Кроме того, ASUS представил более компактные 16-дюймовые модели ROG Strix G и ROG Strix Scar с теми же характеристиками, что и у 18-дюймовых версий. Конфигурации с процессорами AMD доступны в обновленных 17-дюймовых моделях ROG Strix G и ROG Strix Scar.

Цены на ноутбуки, а также сроки выхода производитель пока не уточнил.

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