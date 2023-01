Apple TV теперь требует наличия iPhone или iPad для принятия новых условий iCloud

Пользователи сообщают, что Apple TV на базе tvOS 16 требует наличие iPhone или iPad для обновления настроек Apple ID или принятия условий iCloud.

В частности, пользователь Twitter под ником @hugelgupf опубликовал информацию о том, что он не может пользоваться своей приставкой Apple TV, так как у него нет iPhone или iPad.

I own an Apple TV.

I own not a single other Apple device. Not one.

Every time I start the Apple TV I get this prompt now. @Apple what do you expect me to do about this? pic.twitter.com/CsNaTNNIHp

— chris @[email protected] (@hugelgupf) January 16, 2023