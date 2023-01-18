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19 января, 2023
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Apple TV теперь требует наличия iPhone или iPad для принятия новых условий iCloud

Apple TV

Пользователи сообщают, что Apple TV на базе tvOS 16 требует наличие iPhone или iPad для обновления настроек Apple ID или принятия условий iCloud.

В частности, пользователь Twitter под ником @hugelgupf опубликовал информацию о том, что он не может пользоваться своей приставкой Apple TV, так как у него нет iPhone или iPad.

Ранее Apple позиционировала собственную телевизионную приставку в качестве самостоятельного гаджета, который можно использовать в экосистеме компании. С выходом tvOS 16 требуется iPhone или iPad для принятия обновленных условий iCloud и аккаунта Apple ID. Принять правила с помощью Mac или браузера нельзя.

Кроме того, мобильное устройство должно работать под управлением iOS 16 или iPadOS 16. Это означает сложности не только для тех пользователей, у которых нет iPhone или iPad, но и для тех, чьи смартфоны и планшеты уже не поддерживают работу с iOS 16 или iPadOS 16.

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