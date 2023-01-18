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19 января, 2023
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Национальный Паралимпийский Комитет Азербайджанской Республики вручил награду Azercell

Azercell

Лидирующий мобильный оператор страны удостоен премии «Звездный партнер»

На мероприятии, посвященном итогам деятельности Национального паралимпийского комитета (НПК) Азербайджанской Республики в 2022 году, была особо отмечена поддержка, оказываемая ООО «Azercell Telecom» в качестве признанного партнера Национальной паралимпийской команды. Учитывая результаты, достигнутые благодаря этому сотрудничеству в предыдущем году, ведущий оператор мобильной связи страны был награжден премией «Звездный партнер» от НПК.

С 2014 года Детскому Паралимпийскому Комитету Азербайджана, действующему при поддержке Azercell, удалось привлечь в свои ряды около 200 детей и подростков с ограниченными возможностями. Здесь под руководством профессиональных тренеров дети занимаются 10 видами спорта: дзюдо, плаванием, пара-тхэквондо, пауэрлифтингом, бочча, гандболом, настольным теннисом, спортивными танцами на колясках, горными лыжами и сноубордом, принимают участие в массовых спортивных мероприятиях, соревнованиях местного и международного значения.

Следует отметить, что Детский Паралимпийский Комитет впервые в мировой практике был создан в 2013 году при Национальном Паралимпийском Комитете Азербайджанской Республики. Комитет, способствующий интеграции детей с ограниченными возможностями в общество посредством абилитации и реабилитации, планирует проведение ряда мероприятий в Баку и регионах 2023 году по случаю своего 10-летия.

Поддерживая эту важную миссию, ООО «Azercell Telecom» вносит свой вклад в обеспечение равных возможностей для физического здоровья и развития всех детей в нашей стране.

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