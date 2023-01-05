AMD представила недорогие процессоры Ryzen 7000 для настольных ПК

В рамках CES 2023 компания AMD представила 65-ваттные процессоры Ryzen 7000 для настольных ПК. Новые модели гораздо дешевле обычных, обозначенных индексом Х.

Всего было представлено три модели. В основе новых процессоров лежит архитектура Zen 4, а в комплекте поставки – фирменный охладитель Wraith.

AMD Ryzen 9 7900 – это 12-ядерный процессор с 24 потоками исполнения и максимальной тактовой частотой 5,4 GHz (на 200 MHz меньше, чем у X-версии). Суммарный объем кэш-памяти (второго и третьего уровней) – 76 Mb.

Рекомендованная розничная цена составляет $429, на $120 доступнее Ryzen 9 7900X. Компания позиционирует процессор как альтернативу Intel Core i9-13900 и Core i9-12900.

AMD Ryzen 7 7700 имеет 8 ядер/16 потоков и максимальную частоту 5,3 GHz (на 100 MHz меньше, чем у X-версии). Объем кэш-памяти — 40 Mb.

Цена составляет $329 — дешевле модели 7700X на $70. Чип преподносится в качестве альтернативы Intel Core i7-13700 и Core i7-12700.

AMD Ryzen 5 7600 — 6-ядерный процессор, у него максимальная частота 5,1 GHz (на 200 MHz меньше, чем у X-версии) и 38 Mb кэш-памяти.

Цена составляет $229 — на $70 доступнее модели Ryzen 5 7600X. Он выступит альтернативой Intel Core i5-13600 и Core i5-12600.

Все модели линейки AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 10 января.

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