AMD представила 4 мобильных ускорителя Radeon RX 7000 на RDNA 3

Компания AMD на CES 2023 представила четыре новые мобильные видеокарты на базе архитектуры RDNA 3: Radeon RX 7600M XT, 7600M, 7700S и 7600S. В основе каждой лежит 6-нм графический чип Navi 33 с кристаллом площадью 204 мм2.

В ходе презентации AMD показала несколько слайдов сравнения производительности новых ускорителей с другими моделями.

Самые мощные модели Radeon RX 7600M XT и 7700S оснащены 32 вычислительными блоками с 2048 потоковыми процессорами и 8 Gb видеопамяти GDDR6 (128-битная шина, 18 Гбит/с). Объем быстрой кэш-памяти Infinity Cache составляет 32 Mb, а TDP варьируется в пределах от 75 до 120 Вт.

Более доступные Radeon RX 7600M и 7600S имеют 28 вычислительных блоков с 1792 потоковыми процессорами и 8 Gb видеопамяти GDDR6 (128-битная шина, 16 Гбит/с). Объем быстрой кэш-памяти Infinity Cache столько же, сколько у предыдущих моделей – 32 Mb.

Все GPU поддерживают декодирование AV1 и фирменные технологии AMD, включая SmartShift, SmartAccess и другие.

Ноутбуки с новыми видеокартами представят в начале февраля, а в продажу модели поступят в первой половине года.

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