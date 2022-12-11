Xiaomi Watch S2: smart-часы с функцией измерения состава тела за 143 доллара

Компания Xiaomi представила новые умные часы Watch S2. Устройство будет доступно в двух версиях: 42 мм (1,34-дюймовый экран) и 46 мм (1,47-дюймовый экран). В обоих случаях используется панель AMOLED с разрешением 466 × 466 пикселей и яркостью до 600 нит. Используется сапфировое защитное стекло. Обе версии выполнены в стальном корпусе и предлагаются с силиконовыми и кожаными ремешками.

Xiaomi Watch S2 получили датчик ЧСС, они также умеют определять оксигенацию крови и измерять состав тела (процент жира, масса скелетных мышц и другое). Кроме того, есть датчик измерения температуры кожи, что является редкостью. В число стандартных возможностей также входят мониторинг качества сна, женского здоровья и уровня стресса. В наличии более 100 спортивных режимов. Автономность для 42-мм версии заявлена 7 дней, для 46-мм варианта – 12 дней. Есть GPS, Bluetooth 5.2, NFC и защита от воды (5 ATM).

Цена Xiaomi Watch S2 составляет от 143 долларов и 157 долларов за версии 42 мм и 46 мм соответственно.

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