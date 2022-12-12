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13 декабря, 2022
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Xiaomi 10G Router: до 1000 подключений, канал для игр и NFC

Xiaomi 10G Router

Компания Xiaomi представила маршрутизатор под названием 10G Router. Новинка выполнена в корпусе с габаритами 270 x 270 x 174 мм.

Устройство построено на базе четырехъядерного процессора Qualcomm (Cortex-A73), работающего на частоте 2,2 GHz. Объем ОЗУ составляет 2 Gb. Роутер оснащен системой активного охлаждения. Поддерживается одновременное подключение до 1000 устройств.

Роутер имеет четыре Ethernet-порта по 2,5 Гбит/с и один на 10 Гбит/с, поддержку полосы 160 MHz, вход USB 3.0 и оптический порт на 10 Гбит/с. Есть модуль NFC.

Помимо работы в диапазоне 2,4 GHz, роутер поддерживает создание mesh-сети, а также двух точек доступа в диапазоне 5,2/5,8 GHz на разных каналах, один из которых предназначен для онлайн-игр.

Цена Xiaomi 10G Router в Китае составляет 260 долларов.

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