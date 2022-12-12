OPPO показал робота-компаньона QRIC

Компания OPPO опубликовала на своем канале в YouTube видеоролик, демонстрирующий робопса QRIC (Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller, четвероногий робот с интеллектуальным контроллером). Сама компания называет QRIC роботом-компаньоном.
Робопес способен ходить, прыгать, кувыркаться, переносить предметы, распознавать людей с помощью датчиков, размещенных в передней части корпуса или выступать в роли веб-камеры для видеозвонков. Управлять QRIC можно с помощью голосовых команд или приложения на смартфоне.
По всей видимости, устройство станет конкурентом моделям Boston Dynamics Spot и Xiaomi CyberDog. Презентация робота-компаньона QRIC состоится 14 декабря на мероприятии OPPO Inno Day 2022.
Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az