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12 декабря, 2022
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OPPO показал робота-компаньона QRIC

OPPO QRIC

Компания OPPO опубликовала на своем канале в YouTube видеоролик, демонстрирующий робопса QRIC (Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller, четвероногий робот с интеллектуальным контроллером). Сама компания называет QRIC роботом-компаньоном.

Робопес способен ходить, прыгать, кувыркаться, переносить предметы, распознавать людей с помощью датчиков, размещенных в передней части корпуса или выступать в роли веб-камеры для видеозвонков. Управлять QRIC можно с помощью голосовых команд или приложения на смартфоне.

По всей видимости, устройство станет конкурентом моделям Boston Dynamics Spot и Xiaomi CyberDog. Презентация робота-компаньона QRIC состоится 14 декабря на мероприятии OPPO Inno Day 2022.

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