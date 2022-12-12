OnePlus представил свои первые мониторы

Компания OnePlus официально представила свои первые мониторы для ПК — X 27 и E 24. OnePlus X 27 – это продвинутое решение для работы и игр. OnePlus E 24 – более простой и доступный по цене монитор для повседневных задач и развлечений.

OnePlus X 27 оснащен 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560 х 1440 пикселей, кадровой частотой 165 Hz и максимальной яркостью 350 кд/м2. Время отклика — 1 мс (MPRT). Заявлено 95% охвата цветового пространства DCI-P3. Углы обзора составляют 178 градусов. Монитор отвечает требованиями стандарта VESA DisplayHDR 400 и TÜV Rheinland, есть поддержка технологии AMD Freesync Premium.

Устройство комплектуется металлической подставкой с возможностью регулировки высоты. Монитор можно использовать в горизонтальной и вертикальной ориентации, а все кабели спрятаны в подставку. Из разъемов присутствуют: USB Type-C (65 Вт), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, два USB 3.0 Type-A и разъем для наушников.

Цена OnePlus X 27 составляет 340 долларов. В продажу в Индии поступит 15 декабря.

OnePlus E 24 оборудован 24-дюймовый IPS-дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей, частотой обновления 75 Hz и максимальной яркостью 250 кд/м2. Время отклика — 5 мс (GTG). Углы обзора составляют 178 градусов. Есть поддержка технологии Adaptive Sync и сертификация TÜV Rheinland для снижения уровня синего света.

Монитор получил прочную металлическую подставку. Интерфейсы: USB Type-C (18 Вт), HDMI, разъем для наушников и VGA.

Цена и дата продаж OnePlus E 24 пока не названа.