В Telegram появилась возможность регистрации аккаунта без SIM-карты

Команда разработчиков мессенджера Telegram выпустила очередное обновление. В новой версии 9.2 появилась возможность регистрации без SIM-карты телефона, обновленные темы, общий таймер для удаления сообщений в группах, новые анимированные эмодзи и другие нововведения.

Регистрация без SIM-карты

Начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без SIM-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна. Приобрести такие номера можно на платформе Fragment, цены стартуют от 9 TON.

Номер выдается в качестве NFT, его можно использовать для регистрации в мессенджере. Если номер не пригодился, его можно перепродать на той же бирже Fragment.

Автоудаление всех чатов

Самоуничтожающиеся сообщения появились в Telegram еще в 2013 году. Пользователи могут бесследно удалять любые сообщения — отправленные или полученные, как у себя, так и у собеседника. Теперь пользователям доступен общий таймер, по которому будут автоматически удаляться сообщения во всех новых чатах.

Общий таймер не затронет ранее созданные чаты, но для них можно быстро настроить автоматическое удаление сообщений.

Темы 2.0

В предыдущем обновлении были добавлены темы (или форумы). Новая версия мессенджера открывает доступ к ним группам с более чем 100 участниками. Также добавлена вертикальная панель для удобства переключения между чатами.

Добавлена тема «Общие вопросы», в которой хранится история сообщений до перехода группы в режим тем — туда же попадают сервисные сообщения. У администраторов есть возможность скрыть или переименовать тему. Появилась возможность одновременного просмотра новых сообщений из всех тем — достаточно перейти в режим Единого чата. Для удобства сделали счетчики сообщений в тех темах, которые они уже просмотрены, более яркими.

Активный антиспам-фильтр

Для администраторов с группами более 200 участников появилась возможность использовать алгоритмы Telegram против спама. Если система будет работать с ошибками, об этом оперативно можно сообщить в разделе «Недавние действия».

Временные QR-коды

Теперь можно создавать временный QR-код в том случае, если у вас нет юзернейма и скрыт номер телефона. Отсканировавший код сможет внести вас в список контактов и не узнает ваши данные.

Поиск по эмодзи на iOS

Пользователям для iOS стал доступен поиск по эмодзи — ранее эта функция уже была реализована в приложении для Android. Можно искать по ключевым словам.

Использование памяти

Раздел «Использование памяти» на Android получил новый дизайн в стиле iOS. Там же можно удалять кэш медиа из определенных чатов. Кроме того, разработчики добавили в Android-версию возможность просматривать геопозицию в сторонних навигационных приложениях.

Новые наборы эмодзи

Для Premium-подписчиков подготовили 10 новых наборов эмодзи.

Для обычных пользователей пополнилась коллекция интерактивных эмодзи. Кроме того, добавлены новые анимированные эмодзи.

Обновление Telegram 9.2 уже доступно в App Store и Google Play.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az