Бизнес-ужин от Noventiq Azerbaijan: ИТ-тренды ближайших лет, обсуждение новейших ИТ-технологий, практические кейсы и ценные советы от ведущих ИТ-экспертов

1 декабря Noventiq Azerbaijan провела в Баку бизнес-ужин для представителей ведущих компаний коммерческого и государственного секторов Азербайджана. Ужин был посвящен ключевым ИТ-трендам ближайших лет, новейшим ИТ-технологиям, наиболее перспективным для развития бизнеса в Азербайджане. Послушать международных экспертов собрались более 30 гостей.

О том, какие технологии были наиболее востребованы в 2022 году и что ожидает бизнес в будущем, рассказали эксперты:

Ксения Вихтинская, BDM Cisco Noventiq Eastern Europe&Central Asia, поделилась новыми фишками в цифровизации рабочих пространств от Cisco, и актуальным мировым трендом — беспроводными сетями Wi-Fi 6. На мероприятии выступил также директор Cisco Azerbaijan Рамиль Эйюбов. Он говорил об изменениях в ИТ и цифровой трансформации: технологии развиваются с огромной скоростью, и для бизнеса очень важно следить за ними, внедрять их у себя. Только так можно обеспечить безопасность данных, сокращение издержек и расширение бизнеса.

Евгений Пономаренко, BDM Cisco Noventiq Eastern Europe&Central Asia, осветил решения по встроенной безопасности в распределенных ЦОДах от VMware. А Senior Systems Engineer Dell Technologies, Сафар Сафаров, рассказал гостям о решении Dell Data Protection: огромной линейке решений для любых задач, от резервного копирования до киберустойчивости.

Этот бизнес-ужин стал первым мероприятием, которое компания провела под новым брендом. Софья Стависская, Noventiq EE&CA Strategic Vendors Lead, рассказала подробнее о наших изменениях: «У нового бренда новый девиз: глобальная экспертиза, локальный результат. Он подчеркивает успех организации, постоянное развитие экспертизы и нашу деятельность как глобального игрока; создание конкурентного преимущества благодаря глобальному характеру нашего бизнеса. Слоган также отражает нацеленность компании на оказание услуг нашим клиентам, где бы они ни находились. Под новым брендом мы продолжим выполнять нашу миссию: помогать организациям трансформироваться и работать эффективно и безопасно в условиях все более цифровой экономики».

Портфолио NOVENTIQ состоит из мультиоблачных сервисов, решений для рабочих мест будущего, современной гибридной инфраструктуры, сервисов цифровой трансформации и информационной безопасности, предоставления программного обеспечения и консалтинга, создания и разработки ПО и приложений. NOVENTIQ продолжит работать как один из крупнейших партнеров Microsoft на развивающихся рынках. Компания также продолжит инвестировать в укрепление своих партнерских отношений с ведущими поставщиками технологий, чтобы обеспечить исключительную ценность для своих 75 000 клиентов.

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Руфат Азизов, директор Noventiq Azerbaijan: «Наша компания сейчас держит курс на наращивание присутствия на IТ-рынке Азербайджана, развитие компетенций, и поддержку заказчиков в их цифровой трансформации. Этот бизнес-ужин –первый шаг в данном направлении. Наши эксперты и коллеги из ведущих мировых ИТ-компаний приехали, чтобы поделиться своими знаниями, опытом, рассказать о трендах мирового ИТ-рынка. Мы и дальше будем организовывать полезные для заказчиков мероприятия, на которые будем приглашать лучших экспертов с самыми свежими темами. Так мы стараемся расширить спектр предоставляемых в Азербайджане ИТ-услуг.»

О NOVENTIQ

Noventiq – ведущий глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Noventiq находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 75 000 организаций из всех отраслей с сотнями лучших в своем классе поставщиков в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения.