В США начали расследование из-за гибели животных в экспериментах с вживлением чипа Neuralink

Федеральные власти США начали расследование в отношении компании Neuralink американского предпринимателя Илона Маска в связи с потенциальными нарушениями этики при проведении экспериментов над животными. Об этом сообщает Reuters.

Neuralink занимается разработкой интерфейсов для подключения человеческого мозга к компьютерам. В частности, это позволит людям с ограниченными возможностями вновь общаться с окружающими и восстановить двигательную активность конечностей. Для проведения операции необходимо вскрывать череп и интегрировать мини-электроды в ткани мозга. В последние годы компания активно экспериментировала на животных.

Расследование было инициировано из-за жалоб сотрудников — испытания мозгового импланта приводят к ненужным страданиям и смерти подопытных животных. Сообщается, что давление со стороны генерального директора Илона Маска с целью ускорить разработку привело к неудачным экспериментам. Согласно информации от двух источников, федеральное расследование было начато в последние месяцы генеральным инспектором Министерства сельского хозяйства США по запросу федерального прокурора.

Документы компании Neuralink, имеющиеся в распоряжении Reuters, включают ранее незарегистрированные сообщения, аудиозаписи, электронные письма, презентации и отчеты. Начиная с 2018 года, из-за экспериментов погибло 1500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян. Источники охарактеризовали эту цифру как приблизительную, поскольку компания не ведет точных записей о количестве протестированных и погибших животных. Neuralink также проводила исследования на крысах и мышах.

Общее количество погибших животных не обязательно указывает на то, что Neuralink нарушает правила или стандартную исследовательскую практику. Но по словам сотрудников, число смертей животных выше, чем могло быть, по причинам, связанным с требованиями Маска ускорить исследования. Также ошибки объясняются недостаточной подготовкой и чрезмерной напряженностью лабораторного персонала. Быстрое проведение экспериментов способствует ухудшению качества получаемых данных, поскольку не позволяет устранять проблемы предыдущих опытов и делать полноценные выводы.

Около недели назад Илон Маск заявил, что Neuralink планирует начать клинические испытания на людях уже через полгода. Все эти проблемы потенциально могут задержать планы компании.

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