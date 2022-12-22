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22 декабря, 2022
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Boston Dynamics опубликовала видео, в котором робопсы Spot пытаются украсить елку

Boston Dynamics Spot

Компания Boston Dynamics опубликовала рождественское видео, в котором три четвероногих робота Spot пытаются украсить рождественскую елку.

Как признаются постановщики видео, робопсами управляли специально обученные операторы. Базовые функции по удержанию равновесия и перемещения роботы Spot выполняют автоматически, но решение что делать, как и куда становиться, принимают операторы.

Чтобы установить праздничный бант на верхушку елки, робопсы сначала стали вдоль дерева двумя импровизированными ступеньками. Третий робопес встал ногами на их спины. Оба робота поднялись на ноги и подняли третьего. Поднятый вверх робопес захватил манипулятором бант и поместил его на верхушку елки. После робопес с грохотом скатывается со спин товарищей по команде на пол.

Этим видео разработчики Boston Dynamics признают, что в робототехнике не все так гладко и иронизируют по поводу неудачи.

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