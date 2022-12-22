Boston Dynamics опубликовала видео, в котором робопсы Spot пытаются украсить елку

Компания Boston Dynamics опубликовала рождественское видео, в котором три четвероногих робота Spot пытаются украсить рождественскую елку.

Как признаются постановщики видео, робопсами управляли специально обученные операторы. Базовые функции по удержанию равновесия и перемещения роботы Spot выполняют автоматически, но решение что делать, как и куда становиться, принимают операторы.

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Чтобы установить праздничный бант на верхушку елки, робопсы сначала стали вдоль дерева двумя импровизированными ступеньками. Третий робопес встал ногами на их спины. Оба робота поднялись на ноги и подняли третьего. Поднятый вверх робопес захватил манипулятором бант и поместил его на верхушку елки. После робопес с грохотом скатывается со спин товарищей по команде на пол.

Этим видео разработчики Boston Dynamics признают, что в робототехнике не все так гладко и иронизируют по поводу неудачи.

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