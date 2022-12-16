OneXPlayer 2: портативная консоль с AMD Ryzen 7 6800U и съемными контроллерами

Компания One Netbook представила портативную консоль OnexPlayer 2 с модульной конструкцией. Устройство оснащено 8,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей. Есть поддержка фирменного стилуса с 4096 уровнями чувствительности к нажатию. Также заявлена поддержка Microsoft SurfacePen.

Аппаратная платформа включает процессор AMD Ryzen 7 6800U, за графику отвечает Radeon 680M. Объем оперативной памяти (LPDDR5-6400) может составлять 16 или 32 Gb, емкость встроенного твердотельного накопителя (PCIe 2280 SSD) — 512 Gb, 1 или 2 Tb. В качестве дополнительного хранилища можно использовать карту microSD.

Емкость аккумулятора составляет 65,5 Втч, есть функция быстрой зарядки (за 40 мин. можно восполнить 50% энергии). Консоль OnexPlayer 2 получила съемные контроллеры, позволяющие превратить устройство в планшет.

Есть модуль Wi-Fi 6, динамики, настроенные компанией Harman и гироскоп. Габариты консоли без контроллеров составляют 208 x 127 x 22,5 мм, в сборе — 310 x 127 x 39,8 мм. Новинка работает на Windows.

В качестве опции доступна магнитная клавиатура, а благодаря наличию Bluetooth к приставке можно подключить беспроводную периферию.

OnexPlayer 2 будет доступна для предзаказа на площадке Indiegogo, начиная с 18 декабря, по цене от $899. Ожидается, что заказы будут выполнены в марте 2023 года.

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