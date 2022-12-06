Топ-10 самых мощных мобильных устройств Apple в ноябре по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали Топ-10 самых производительных мобильных устройств Apple по итогам ноября 2022 года. Ни один смартфон американского бренда не попал в верхние строчки рейтинга.

Самым мощным мобильным устройством Apple назван 12,9-дюймовый планшет iPad Pro 6 (8/256 Gb), построенный на базе процессора M2. По итогам тестирования в бенчмарке он набрал 1430297 баллов. На втором месте – 11-дюймовая версия гаджета (8/128 Gb), на третьем — iPad Pro 5 (12,9″) на базе чипа M1.

Далее идут iPad Pro 5 (11″), iPad Air 5, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPad Pro 4 (12,9″) и iPad Pro 3 (12,9″).

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