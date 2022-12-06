Huawei открыла IТ-Академию в Бакинской высшей школе нефти

Между Бакинской высшей школой нефти (BHOS) SOCAR и китайской компанией Huawei был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию “Huawei IТ-Академии”.

Выступая на церемонии подписания, Ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил удовлетворение тем, что компания Huawei, одна из ведущих мировых телекоммуникационных компаний, впервые создает эту академию в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти. Ректор сообщил, что “Huawei IТ-Академия” будет проводить онлайн-обучение различных IТ-модулей для преподавателей и студентов и что студенты БВШН получат возможность участвовать в этом обучении бесплатно.

«Сотрудничество между Бакинской высшей школой нефти и компанией Huawei осуществляется с 2019 года. В рамках этого сотрудничества Huawei предоставила БВШН оборудование, которое может быть использовано для создания лаборатории компьютерных сетей. Наши студенты успешно участвуют в конкурсах и проектах, проводимых компанией Huawei, и занимают призовые места. Одним из таких проектов является Пятая программа «Семена будущего», организованная компанией Huawei онлайн. В программе участвовали студенты из почти 500 университетов из более чем 130 стран. В проекте приняли участие 30 студентов из Азербайджана, 15 из которых были студентами БВШН. “Huawei IТ-Академия” — это новый этап в развитии нашего успешного сотрудничества».

Выступив на мероприятии, генеральный директор ООО “Huawei Technologies Azerbaijan” Дэвид Шу сказал, что налажено эффективное сотрудничество с Бакинской высшей школой нефти, добавив, что с подписанием этого меморандума сотрудничество получит дальнейшее развитие. Он отметил, что в разных странах мира действует более 1900 “Huawei IТ-Академий” и что БВШН является первым партнером в Азербайджане в этом направлении.

«Huawei IТ-Академия» будет впервые функционировать в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти».

Затем генеральный директор по Азербайджану Дэвид Шу вручил ректору БВШН Эльмару Гасымову сертификат об учреждении “Huawei IТ-Академии”.

Студенты 3 курса кафедры информационной безопасности БВШН Роман Толстошеев и Айтадж Казымли, прошедшие в полуфинал 71-го IT-конкурса Huawei, также выступили на церемонии. Они говорили о пользе “Huawei IТ-Академии” для студентов и призвали своих товарищей к активному участию в программах академии.