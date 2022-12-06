Adobe Stock намерен продавать сгенерированные ИИ изображения

Многие художники рассматривают искусственный интеллект как угрозу для своего творчества, нейросети критикуются за способность отнять заработок и возможные правовые последствия их применения. Но в Adobe полагают иначе — в компании заявили, что добавят возможность размещать изображения, созданные с помощью генеративных ИИ-программ (DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion и другие), в магазин Adobe Stock. Они получат специальные пометки, чтобы художники не предъявляли права на изображения. Adobe подчеркивает, что видят ИИ в качестве дополнения, а не замены обычным художникам.

Кроме того, в компании сообщили, что принимают у художников работы, созданные с использованием ИИ, на общих основаниях — при этом необходимо обозначить использование нейросетей при их создании. Adobe требует от авторов подтвердить, что те имеют необходимые права на подаваемые работы, она готова возмещать покупателям стоковых изображений возможный ущерб в случае проблем с законом.

Запрещено подавать на продажу изображения, связанные с определенными людьми, местами или собственностью, а также имитировать стили художников без разрешения правообладателей.

До сих пор имеется ряд вопросов авторского права, связанных с генеративными ИИ-системами. В частности — имеют ли люди, чьи работы использовались для обучения ИИ, право предъявлять претензии к владельцам таких систем.

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