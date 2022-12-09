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10 декабря, 2022
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The Last of Us: Part I анонсирована для ПК

The Last of Us Part I

На The Game Awards 2022 состоялся официальный анонс компьютерной версии игры The Last of Us: Part I — ремейка оригинальной The Last of Us, вышедшей на PlayStation 5 в сентябре этого года.

Ремейк был создан на движке The Last of Us Part II. Разработчики существенно улучшили графику, а также изменили некоторые элементы игрового процесса, включая управление и искусственный интеллект противников.

The Last of Us Part I выйдет на ПК 3 марта 2023 года. Предзаказ уже открыт.

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