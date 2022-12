The Last of Us: Part I анонсирована для ПК

На The Game Awards 2022 состоялся официальный анонс компьютерной версии игры The Last of Us: Part I — ремейка оригинальной The Last of Us, вышедшей на PlayStation 5 в сентябре этого года.



Ремейк был создан на движке The Last of Us Part II. Разработчики существенно улучшили графику, а также изменили некоторые элементы игрового процесса, включая управление и искусственный интеллект противников.

The Last of Us Part I выйдет на ПК 3 марта 2023 года. Предзаказ уже открыт.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az